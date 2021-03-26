В Киеве будут судить четырех участников преступной организации, которые путем мошенничества и подделки документов завладели имуществом государственной, коммунальной и частной собственности на сумму более 200 миллионов гривен.



Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, по данным следствия, преступная группировка действовала на территории города Киева с 2017 по 2019 год.



Организаторы группы – бывший руководитель райотдела Государственной исполнительной службы Украины в Донецкой области и частный предприниматель из Донецка – создали филиал коммунального предприятия и получили аккредитацию Министерства юстиции Украины как субъект государственной регистрации.



В дальнейшем госрегистраторы филиала коммунального предприятия за денежное вознаграждение передали подозреваемым ключи доступа к Государственному реестру прав для оформления недвижимости на фиктивных владельцев.



Также при содействии судей судебных органов Донецкой и Херсонской областей участники группы получали положительные решения по гражданским делам, на основании которых осуществляли дальнейшие регистрационные действия с имуществом.



«Таким образом, участники организации завладели рядом объектов недвижимого имущества – земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями и паркоместами в столице. При этом государству нанесен ущерб на 41 миллион гривен, территориальной громаде города Киева – на 111 миллионов гривен, а физическим и юридическим лицам – на 50 миллионов гривен», – констатировали в Офисе генпрокурора.



В данное время по искам прокуратуры незаконно отчужденные объекты на сумму более 111 миллионов гривен уже возвращены территориальной громаде города Киева. На остальное имущество наложен арест и принимаются меры по его возвращению владельцам.