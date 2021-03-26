Группировка «ЛНР» решила продлить школьные каникулы до 3 апреля и усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК)», сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».



Из-за роста заболеваемости СOVID-19 «ЧСПК» также предписала в период до 3 апреля провести «заключительную дезинфекцию во всех помещениях детских общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования».



Кроме того, «министерству внутренних дел» и «министерству здравоохранения ЛНР» поручили «усилить контроль соблюдения противоэпидемического режима, особенно в учреждениях культуры и спорта, развлекательных центрах, магазинах и общественном транспорте».