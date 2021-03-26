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В «ДНР» признали, что в Зугрэсе подрядчики разворовали «бюджетные» средства

26 марта 2021, 19:59

В «ДНР» признали, что в Зугрэсе подрядчики разворовали «бюджетные» средства

В подконтрольном группировке «ДНР» Зугрэсе имело место хищение средств в сфере ЖКХ. Об этом сказал «глава ДНР» Денис Пушилин на совещании в Харцызске, передают местные интернет-ресурсы.  

Он озвучил, что в 2020 году в рамках «Программы восстановления и развития» в Харцызске, Иловайске и Зугрэсе были восстановлены 42 объекта жилищно-коммунального хозяйства, в том числе лифты.

«Несмотря на ошибки, трудности, а также вынужденное перенесение сроков по сдаче объектов, запланированные работы завершены», – заявил Пушилин.

При этом он признал, что в Зугрэсе не обошлось без проблем, в частности, с подрядчиком.

«Скажу откровенно, что ситуация нехорошая и связана с фактом хищения денежных средств. Средства возвращены, работы в итоге выполнены в полном объеме. Но с подобными подрядчиками мы можем работать один раз. Дальше они работают не с объектами, а с правоохранителями», – заявил Пушилин.

В октябре 2020 года глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что уволил так называемого «мэра» Зугрэса Николая Пояуса. По словам Пушилина, причиной увольнения стало «неудовлетворительное выполнение ремонтных работ на объектах социальной сферы и жилого фонда».

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