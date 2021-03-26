В неподконтрольном украинской власти Стаханове (переименован в Кадиевку) неизвестные подожгли ресторан «Ника». Местные Telegram-каналы сообщают, что заведение принадлежало главе оккупационной администрации Сергею Жевлакову. По данным пользователей соцсетей, через разбитое окно внутрь бросили «коктейль Молотова».

В двухэтажном здании на момент задымления и пожара не было посетителей, сообщили в спасательной службе при «ЛНР». Охранник покинул здание самостоятельно.

Помещение выгорело полностью. Огнем уничтожены мебель, техника, картины, двери, барная стойка и другое имущество.



В спасательной службе при «ЛНР» пока не утверждают, что пожар возник из-за поджога, говорят, что проводят расследование.



Соцсети пишут, что параллельно неизвестные попытались поджечь аптекарский склад Жевлакова, который владеет в городе аптечной сетью «Оздравица». Но поджигатели промахнулись.