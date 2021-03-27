С начала текущих суток боевики на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. За прошедшие сутки зафиксировано четыре обстрела, в результате которых четверо украинских военнослужащих погибло, еще двое ранены. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«По состоянию на 7:00 утра 27 марта, зафиксирован один обстрел со стороны российско-оккупационных войск. В частности, недалеко от населенного пункта Славное противник открывал огонь из гранатометов различных систем», — говорится в утренней сводке.



Отмечается, что потерь с украинской стороны с начала текущих суток нет



За прошедшие сутки, 26 марта, было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. так, противник открывал огонь в районе населенных пунктов Шумы, Майорск, Верхнеторецкое с применением крупнокалиберных минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«На действия противника военнослужащие ВСУ открывали огонь», — сказано в сообщении.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе на протяжении суток, 25 марта. Так, на Донетчине миссия зафиксировала 493 нарушения режима прекращения огня, в то время как на Луганщине только одно нарушение.