За пятницу, 26 марта, в Украине выявили 17 424 заболевших коронавирусом. При этом 7 124 человек выздоровели, а 290 умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 632 131 человек, 31 751 пациент скончался, 1 297 282 человека выздоровели.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и городе



Киеве (1226).Вчера провели 123 500 тестирований.



Кроме того, 26 марта прививку от коронавируса получили 17 939 человек. Всего в Украине первой дозой препарата привиты 192 264 человека.



Днем ранее, 26 марта сообщалось о рекордных с начала пандемии 18 132 новых случаях инфицирования.