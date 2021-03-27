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В Украине за сутки зафиксировано 17 424 новых случая инфицирования ковидом

27 марта 2021, 08:43

В Украине за сутки зафиксировано 17 424 новых случая инфицирования ковидом

За пятницу, 26 марта, в Украине выявили 17 424 заболевших коронавирусом. При этом 7 124 человек выздоровели, а 290 умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 632 131 человек, 31 751 пациент скончался, 1 297 282 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и городе

Киеве (1226).Вчера провели 123 500 тестирований.

Кроме того, 26 марта прививку от коронавируса получили 17 939 человек. Всего в Украине первой дозой препарата привиты 192 264 человека.

Днем ранее, 26 марта сообщалось о рекордных с начала пандемии 18 132 новых случаях инфицирования.

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