Руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдая считает, что некоторые представители следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году заинтересованы в смене главы области. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дом».



«Определенные представители этой комиссии заинтересованы не в расследовании материалов дела по пожарам, потому что они даже не изучали, не просматривали материалы дела. Это исключительно политически мотивированные люди, заинтересованные в том, чтобы был управляемый руководитель областной государственной администрации и руководитель военно-гражданской администрации», - сказал он.



По словам Гайдая, во время пожаров он не получил «ни единого телефонного звонка» с предложениями помощи от этих народных депутатов.

Верховная Рада 2 декабря 2020 года создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности Луганского облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной ВГА.



В июле и октябре 2020 года в Луганской области произошли масштабные пожары. В результате погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.



Председатель ВСК Руслан Горбенко заявил, что инициирует обращение к президенту Украины об увольнении Сергея Гайдая.