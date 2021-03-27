За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтвержден 167 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерла 78-летняя женщина из Северодонецка. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Так, 40 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 27 в Лисичанске, 24 в Старобельском районе, 14 в Марковском, 12 в Новопсковском, по 10 в Рубежном и Беловодском районе, восемь в Станично-Луганском районе, семь в Белокуракинском, четыре в Троицком районе, по три в Кормянском и Сватовском районах, по два в Меловском и Попаснянском районах, один в Новоайдарском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 16 ​​960 человек. Из них выздоровели - 14828 (56 за последние сутки), лечатся – 1619, умерло 513 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 38,2 (при пороговом 60).