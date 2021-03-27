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Коронавирус на Донетчине: Более 800 новых случаев и шесть смертей

27 марта 2021, 16:18

Коронавирус на Донетчине: Более 800 новых случаев и шесть смертей

За прошедшие сутки, 27 марта, в Донецкой области выявили 802 больных, среди которых 42 ребенка. Шесть пациентов скончались из-за осложнений. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Уточняется, что два человека умерли в Часовоярской ОТГ, по одному в Торецкой, Кальчицкой, Славянской и Волновахской ОТГ.

221 новый случай заболевания выявили в Краматорской ОТГ, 158 в Мариупольской, 81 в Славянской, 64 в Покровской, 44 в Бахмутской, 37 в Торецкой, 33 в Добропольской, 30 в Марьинской, 27 в Константиновской, 26 в Мирноградськой, 18 в Дружковской, по семь в Часовоярской и Угледарской, по шесть в Гродовськой, Кураховской, Лиманской и Белозерской, пять в Святогорской, по четыре в Великоновоселковской и Александровской, по два в Сартанской, Никольской, Мангушской и Николаевской ОТГ, по одному в Волновахской, Комарской, Черкасской и Новодонецкой ОТГ.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 56 982 случаев ковида. Из них 46 130 человек выздоровели, 1250 — умер.

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