ДТП в Мариуполе

В Кальмиусском районе Мариуполя сегодня, 27 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Около пяти утра случилось встречное столкновение автомобиля Chevrolet Aveo под управлением 32-летнего водителя с пассажирским автобусом МАЗ 103, который двигался по маршруту общественного транспорта.



В результате ДТП водитель легковушки погиб. Полные обстоятельства столкновения устанавливаются.



По факту аварии открыто уголовное производство.