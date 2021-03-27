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Кравчук считает, что с Россией нереально договориться, пока Украина вписана в формулу ее внешней политики

27 марта 2021, 20:19

Кравчук считает, что с Россией нереально договориться, пока Украина вписана в формулу ее внешней политики

Россия не заинтересована в достижении реального мира на Донбассе и все время ищет причины для невыполнения договоренностей. Об этом заявил в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом» глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

Он отметил, что за последний год изменились действия России. И если в июле и в сентябре прошлого года Россия и ее подчиненные ОРДЛО действовали в рамках принятых решений, то потом они начали сразу искать причины для невыполнения этих договоренностей.

«Первая их причина: Верховная Рада, дескать, приняла постановление о местных выборах, которое не соответствуют интересам России. Ну, мы же не руководствовались интересами России. Мы руководствуемся стратегическими интересами Украины и предлагаем обсуждение этих вопросов», – рассказал Кравчук.

Далее, по его словам, РФ не понравилось принятое в июле решение на Минской площадке о всеобщем «режиме тишины».

«И сразу была предложена какая-то новая формула, а именно новая их "дорожная карта". Вокруг нее начались разговоры, и все это оттягивало выполнение тех решений, которые уже назрели и которые совершенно не связаны ни с какой "дорожной картой"», – отметил Кравчук.

Таким образом, подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ, он увидел, что Россия не хочет реального мира на Донбассе.  

«Она руководствуется старой формулой: Украины была, есть и будет в системе стратегических интересов России. Эта формула записана в основном руководящем документе внешней политики России. И пока действует эта формула, надеяться, что с Россией можно договориться, пока нереально», – считает Кравчук.

Он добавил, что по этой причине заявил, что Украина и дальше будет выполнять решения, которые приняты на Минской площадке, в Нормандском формате, но станет действовать жестко, если не увидит встречных действий и если будет усиливаться агрессия против Украины.

«А на добро мы готовы ответить добром: сесть за стол переговоров и вести их конструктивно и эффективно», – подчеркнул Леонид Кравчук.

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Люди
Леонид Кравчук
Места
Россия - Украина
Организации
Трехсторонняя контактная группа

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