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На Донетчине 28 марта будут выбирать народного депутата

27 марта 2021, 20:34

На Донетчине 28 марта будут выбирать народного депутата

В воскресенье, 28 марта, в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области состоятся промежуточные выборы народного депутата Украины. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Голосование будет проходить на 112 избирательных участках (106 – обычных, 6 – специальных). Округ № 50 включает часть Краматорского района и часть Покровского района. Выбирать будут среди 18 кандидатов.

Голосование начнется в 8:00 и продлится до 20:00.

В ЦИК напомнили, что в ночь с субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время с переводом стрелок часов на час вперед.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на 15-й день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 года включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 19 кандидатов по округу №50 в Донецкой области на промежуточные выборы народных депутатов Украины, которые состоятся 28 марта. В состав округа входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.

За право представлять Донетчину в парламенте будут бороться: глава Покровской райгосадминистрации Андрей Бондаренко (от партии «Слуга народа»); мэр Доброполья Андрей Аксенов (партия «Порядок»); детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, которая является фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета («Евросолидарность»); адвокат Валентин Рыбин («Партия Шария»); а также Юлия Гакова (партия «Голос»), Иштван Добша («Партия венгров Украины»), Людмила Дорошенко (партия «Майбутнє країни»), Надежда Масло (партия «Оппозиционный блок»), Лариса Ревва (партия «Батьківщина»), Виктория Шилова (партия «Держава») и самовыдвиженцы Николай Головко, Александр Груздев, Сергей Звагольский, Андрей Масенец, Богдан Мироненко, Антон Ровенский, Александр Тамбулатов, Юрий Третьяк.

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