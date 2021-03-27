В течение текущих суток, 27 марта, в районе операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба ООС.



Обстрелы произошли в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное ( что на Приазовье),. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.



Вблизи поселка Зайцево НВФ осуществили обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Боевых потерь среди украинских военных нет.



Украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны боевиков группировок «Л-ДНР».

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе на протяжении суток, 25 марта. Так, на Донетчине миссия зафиксировала 493 нарушения режима прекращения огня, в то время как на Луганщине только одно нарушение.