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На Донбассе шесть раз обстреляли украинские позиции, обошлось без потерь

27 марта 2021, 20:55

На Донбассе шесть раз обстреляли украинские позиции, обошлось без потерь

В течение текущих суток, 27 марта, в районе операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы произошли в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное ( что на Приазовье),. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи поселка Зайцево НВФ осуществили обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны боевиков группировок «Л-ДНР».

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе на протяжении суток, 25 марта. Так, на Донетчине миссия зафиксировала 493 нарушения режима прекращения огня, в то время как на Луганщине только одно нарушение.

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