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Резников рассказал, как правительство будет строить «пояс успешности» на Донбассе

27 марта 2021, 22:33

Резников рассказал, как правительство будет строить «пояс успешности» на Донбассе

Правительство видит в стратегии восстановления Донбасса два главных трека, первый из которых – экономический. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью телеканалу «Дом».

Он напомнил, что в правительстве уже утвердили концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, на основании которой пишут стратегию, и ее финалом будет пакет законопроектов в парламенте.

«Главная идея – это построить "пояс успешности" в Донецкой и Луганской областях, в свободной части Украины, за счет инвестиционного подхода», – сказал Резников.

По его словам, могут быть привлечены четыре источника финансирования восстановления территорий.

«Это бюджет собственный, это донорская помощь, это кредиты внешние и это инвестиции. Своего бюджета нам не хватит. Донорские варианты помощи всегда локальные, точечные и небольшие. Поэтому нужно создать условия, чтобы четвертый ресурс включился – инвестор», – рассказал Резников.

По его словам, в мире есть много желающих выгодно вложить деньги, и если Украина предложит более льготные и успешные условия, «то те, кто занимаются рисковым капиталом, зайдут».

«В более рисковых условиях они могут больше заработать. Вопрос маржинальности. Поэтому наша задача – создать условия, привлекающие инвестора, дающие ему ряд моментов уверенности», – отметил Резников.

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Первым таким условием он назвал страховку от военных и политических рисков.

«Мы придумали идею создания некоего страхового фонда, в который часть денег положит государство, а часть денег добавят доноры – западные партнеры. И это будет обеспечивать покрытие страховых рисков инвесторам», – сказал вице-премьер и пояснил, что речь идет о компенсациях инвесторам в случае, например, попадания снаряда на предприятие в прифронтовой зоне.

Вторая идея – это имплементация возможности работы филиалов ICC, международных коммерческих арбитражей, которым будут подвержены все возникающие с инвесторами споры.

Третье – планируется сократить административные процедуры для предпринимателей.

«Непосредственно вблизи линии соприкосновения никто не будет строить большой завод. Наша ставка – на малый и средний бизнес. И мои коммуникации с польскими, турецкими партнерами говорят о том, что это очень успешное решение», – добавил Резников.

Глава Минреинтеграции подытожил, что таким образом будет создаваться «пояс успешности» на Донбассе.

«Этот "пилот" на подконтрольной части Украины, который мы легко мультиплицируем после деоккупации на разрушенной территории. Потому что уже будет понятно, как это работает, ментальность даже населения абсолютно идентична, географические, экологические условия, поэтому берется и мутиплицируется. Естественно, после наведения там порядка и установления конституционного строя», – резюмировал Резников.

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