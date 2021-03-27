Мирный план по Донбассу, который предложили Германия и Франция, передан Москве, но там делают вид, что его не видели. Об этом рассказал в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом» глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.



«Судьба [мирного плана] пока неопределенная. Действительно, Германия и Франция предложили план, цель которого – повысить эффективность усилий по решению конфликта на Донбассе. Эти предложения рассмотрела Украина, присоединилась к ним, внесла некоторые коррективы. И эти предложения, именно как предложения, были поданы Москве. Вместо того, чтобы дать ответ на них – позитивный или негативный, это их дело – Москва почему-то говорит, что она их не видела», – сказал Кравчук.



По его мнению, в этом случае «говорить о позитивной судьбе плана очень сложно».



«Если Россия не ответит на него, то, естественно, предложения не будут приняты. Потому что, во-первых, речь идет о консенсусе. А во-вторых, речь идет о позиции страны, которая является агрессором, которая оккупировала и Крым, и часть Донецкой и Луганской областей. Это тоже реальный факт. Без нее, конечно, мы не сможем двигаться вперед», – констатировал глава украинской делегации в ТКГ.

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24 марта российское издание «Коммерсант» опубликовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта «Ключевые кластеры по реализации минских соглашений» с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе.