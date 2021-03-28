С начала текущих суток боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Так, вблизи Талаковки и Водяного противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 27 марта, российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе — из запрещенного вооружения.



В частности, боевики открывали огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Шумы, Зайцево, Луганское, Авдеевка, Водяное, Славное, Широкино используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК», — подытожили в штабе ООС.