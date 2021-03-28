В Украине за сутки подтверждено 11 932 случая коронавируса

За прошедшие сутки, 27 марта, положительные результаты на COVID-19 получили 11 932 человека. Кроме этого, 3 343 ранее заболевших выздоровели, 203 — умерли от осложнений. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.



Всего за день было проведено 76 335 тестирований.



За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь зафиксировали у 1 644 063 человек. Из них 1 300 625 человек выздоровели, летальных случаев — 31 954.



Днем ранее сообщалось о 17 424 заболевших коронавирусной болезнью.



У министерства здравоохранения отсутствуют данные о заболеваемости на временно неподконтрольных территориях.