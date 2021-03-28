Четверо украинских военных погибли из-за снайперского обстрела, а не из-за подрыва на минном поле, как утверждают в группировке «ДНР». Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил в эфире телеканала «Украина 24».



«И то, что они говорят... Можно посмотреть. Эти люди были убиты снайпером, который был поставлен на водонапорной башне. Где это запрещено, поскольку это критический объект, который поставляет воду. Они [боевики] взобрались именно на ту башню и именно оттуда расстреляли наших военных», — сказал он.



Кравчук также отметил, что работа снайперов была поддержаны минометным огнем



Он напомнил, что украинская сторона обратилась к ОБСЕ с просьбой срочно созвать заседание подгруппы по безопасности ТКГ.



Глава украинской делегации предполагает, что встреча может состояться в понедельник или вторник.

В результате провокаций боевиков 26 марта погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.



О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).



По словам спикера украинской стороны в ТКГ Алексея Арестовича, что украинская делегация в ТКГ обратилась с нотой в ОБСЕ, чтобы 27 марта провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.