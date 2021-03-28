За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 94 случая заболевания коронавирусом. Восемь пациентов скончались от осложнений. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ДНР».



По состоянию на 28 марта формирование признало 28 697 случаев коронавируса. Из них на лечении остаются 5 496 пациентов, 20 972 человека выписаны, 2 229 пациентов умерли.



За сутки выявлено 66 случаев пневмоний, на 27 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 52. Всего на лечении 954 пациента с пневмониями, из них 484 на кислородной поддержке (+19 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.