За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 841 больного коронавирусом, среди которых 48 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 243 случая заболевания были обнаружена в Мариупольской ОТГ, 187 в Краматорской, 62 в Торецкой, 59 в Славянской, 48 в Бахмутской, 39 в Добропольской, 37 в Часовоярской, 23 в Константиновской, 19 в Волновахской, 16 в Александровской, 15 в Дружкивской, 10 в Великоновоселковской, девять в Марьинской, по восемь в Сартанской, Никольской и Мангушской ОТГ, семь в Николаевской ОТГ, по пять в Северской, Соледарский, Кальчицкой и Белозерской ОТГ, по четыре в Святогорской и Угледарской ОТГ, по три в Покровской, Ольгинской и Новодонецкой ОТГ, по два в Звановской и Кураховской ОТГ, по одному в Мирненской и Комарьской ОТГ.



О летальных случаях не сообщается.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 57 823 случая ковида. Из них 46 130 человек выздоровели, 1250 — умер.