В Донецке на месте «Метро» открыли очередной супермаркет. Не обошлось без пробок и очередей

Фото: интернет-газета «Жизнь»

В Донецке в здании, где раньше располагался гипермаркет «Метро», 27 марта открыли новый супермаркет «Манна».



Открытие ознаменовалось пробкой из машин от молокозавода на Ленинском проспекте.



Несмотря на масочный режим внутри супермаркета и пропуск вовнутрь группами, от столпотворений это не помогло. На кассах образовывались огромные очереди.



После «Метро» здесь открылся магазин «Мост», однако его больше года назад закрыли и помещение стояло пустым.



Как пишет интернет-газета «Жизнь», информация о том, что в этом здании будет супермаркет «Манна» появилась еще осенью прошлого года. А сотрудников для работы в новый торговый центр набирали еще с лета.



Фото: интернет-газета «Жизнь»

В декабре на подконтрольной группировке «ДНР» территории сеть торговых центров «Галактика» проводила детские новогодние утренники. Однако после обвинений в несоблюдении карантинных ограничений торговая сеть отменила мероприятия.