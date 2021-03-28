Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата. Об этом сообщил в интервью изданию «Le Figaro», сообщает пресс-служба МИД.



«Сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата. Всем было бы выгоднее завершить войну, чем продолжать ее. Если не прилагать усилий, ситуация продолжит ухудшаться. И не только за столами переговоров Нормандской четверки или ТКГ, но и на передовой», — сказал Кулеба.



Министр отметил, что режим прекращения огня на Донбассе постоянно нарушается.



«Еженедельно мы теряем человеческие жизни. Ситуация с безопасностью продолжает ухудшаться. Цифры говорят сами за себя. За пять месяцев от 27 июля 2020 года, когда был введен усиленный режим прекращения огня, до конца 2020 года 4 украинских военнослужащих погибли в результате боевых действий, 21 был ранен. Уже в первые два месяца 2021 были убиты 14 украинских военнослужащих и 35 получили ранения. Один местный житель трагически погиб во время обстрелов», — подчеркнул Кулеба.



По его мнению, сейчас подходящее время для возобновления переговоров. При этом министр отметил, что если не прилагать усилий, то ситуация в Донбассе продолжит ухудшаться.



«Настоящий вопрос — когда это произойдет. Свободы украинской стороны достаточно, достаточно ее и в наших французских и немецких партнеров в качестве посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны является явное нежелание действовать», — заявил глава МИД.



Он считает, что Путин занял выжидательную позицию, надеясь на смену власти во Франции, Украины, Германии и США.