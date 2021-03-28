Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Довыборы в Раду: на округе в Донецкой области зафиксировали скрытую агитацию

28 марта 2021, 19:20

Довыборы в Раду: на округе в Донецкой области зафиксировали скрытую агитацию

Скрытая реклама в день выборов в Раду 28 марта на округе №50. Фото: Новости Донбасса Скрытая реклама в день выборов в Раду 28 марта на округе №50. Фото: Новости Донбасса

В день выборов, 28 марта, и в «день тишины» накануне в пределах округа № 50 зафиксированы массовые случаи размещения скрытой агитации в пользу кандидатов в народные депутаты Украины. Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса».

Например, в Покровске на билбордах и ситилайтах размещена реклама, имеющая признаки предвыборной агитации кандидата в народные депутаты Андрея Аксенова. Рекламные материалы с надписью «28 марта добудем победу! ЗА № 1» оформлены с использованием символики политической партии «Порядок», которая выдвинула Аксенова. При этом в избирательном бюллетене как раз Аксенов указан под первым номером.

Кроме того, неснятую и скрытую агитацию на округе зафиксировали наблюдатели гражданской сети ОПОРА и сделали соответсвующие обращения в полицию.

Так, ко дню тишины, 27 марта, в Покровске на досках объявлений размещались агитационные плакаты формата А2 с точно такой надписью, указанной именем и фамилией кандидата Андрея Аксенова.

Агитация за Аксенова в «день тишины» 27 марта. Фото: ОПОРА

В Мирнограде и Покровске ко дню тишины соответствующие службы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления не успели снять агитационные плакаты с изображением и именем следующих кандидатов в народные депутаты: Андрея Аксенова («Порядок»), Надежды Масло («Оппозиционный блок»), Виктории Шиловой («Держава»), Валентина Рыбина («Партия Шария»), Юлии Кузьменко («Европейская солидарность»).

Плакаты висели на досках объявлений и в местах, которые не предусматриваются законом, как отведенные для размещения материалов предвыборной агитации (электрических столбах, заборах, автобусных остановках). В Покровске самые массовые случаи представителями ОПОРЫ были обнаружены по улице Европейской, ул. Маршала Москаленко, проспекте Мира, ул. Лихачева, в Мирнограде — ул. Центральная, ул. Соборная, микрорайоны Восточный и Западный, 40-й квартал.

Скрытая агитация на округе № 50. Фото: ОПОРА

Полиция Донетчины в «день тишины» 27 марта сообщала, что к ним поступило шесть сообщений относительно нарушений связанных с незаконной агитацией: три в Доброполье, два в Покровске и одно в Мирнограде.

Среди основных видов нарушений больше всего зафиксировано случаев агитации на билбордах и ситилайтах.

По данным нарушениям правоохранители составили два протокола — по статье 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, которые не содержат сведений об учреждении, осуществившем печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) и 2 протокола по статье 212-10 (нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных

По другим сообщениям проводится проверка.

В воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады. Избирательный процесс начался вовремя и проходит в штатном режиме.

Читайте также:

Финал выборов в Раду на 50-м округе: Победит ли Аксенов без Марчевского

Еще по теме

Места
Доброполье Покровск Мирноград
События
Выборы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:27
В Донецке на месте «Метро» открыли очередной супермаркет. Не обошлось без пробок и очередей
11:54
«ДНР»: Почти сотня новых случаев заболевания ковидом и восемь смертей
09:28
«ЛНР» зарегистрировала еще 27 случая заражения ковидом
22:00
Донбасс сегодня: Смерти на фронте и новый мирный план ►
19:13
Пересечение КПВВ: Кого и как пропускает «ЛНР» на въезд и выезд
17:00
ОБСЕ зафиксировала новые мины в аэропорту Донецка
11:47
«ДНР» пригрозила отключать от водоснабжения за долги
11:00
«ДНР» сообщила о 199 заболевших и девяти умерших от коронавируса
09:22
 «ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть и 56 случаев заражения
22:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 марта
21:38
В Стаханове сгорел ресторан
16:30
Для «стабильности и доходности»: «ДНР» поднимает цены на алкоголь и сигареты
13:29
Украина точно перейдет на летнее время 28 марта: Донецку будет легче ориентироваться на Киев
11:32
«ДНР»: Семеро человек умерли вследствие COVID-19. За сутки — 86 новых случаев
11:19
В Донецке рассказали о последствиях прорыва дамбы в Петровском районе
все новости
20:51
На округе в Донецкой области в Раду проходит мэр Доброполья. Данные экзитпола
19:20
Довыборы в Раду: на округе в Донецкой области зафиксировали скрытую агитацию
17:00
Резников заявил о создании «пояса успешности» на востоке Украины
16:05
Коронавирус на Луганщине: Количество заболевших приблизилось к 17 тысячам
15:12
Кулеба: Макрон может убедить Путина вернуться к переговорам в Нормандском формате
14:27
В Донецке на месте «Метро» открыли очередной супермаркет. Не обошлось без пробок и очередей
13:10
На Донетчине вторые сутки подряд – более 800 новых случаев коронавируса
12:34
Степанов рассказал, кому нельзя вакцинироваться от ковида
11:54
«ДНР»: Почти сотня новых случаев заболевания ковидом и восемь смертей
11:20
Довыборы в округе на Донетчине: Открылись все избирательные участки
10:26
Гибель четырех военных: Кравчук опроверг версию «ДНР»
09:28
«ЛНР» зарегистрировала еще 27 случая заражения ковидом
08:21
В Украине за сутки подтверждено 11 932 случая коронавируса
08:12
С начала текущих суток на Донбассе боевики три раза нарушили режим тишины
23:28
Краматорск, Мариуполь: «Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях с отоплением на Донетчине
все новости
ВИДЕО
Донбасс сегодня: Смерти на фронте и новый мирный план ►
27 марта, 22:00
Из Донецка в Киев перевез свой бар: история предпринимателя ►
27 марта, 11:27
Кравчук вакцинировался от коронавируса. Ему 87 лет
25 марта, 11:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция