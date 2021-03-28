Скрытая реклама в день выборов в Раду 28 марта на округе №50. Фото: Новости Донбасса

В день выборов, 28 марта, и в «день тишины» накануне в пределах округа № 50 зафиксированы массовые случаи размещения скрытой агитации в пользу кандидатов в народные депутаты Украины. Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса».



Например, в Покровске на билбордах и ситилайтах размещена реклама, имеющая признаки предвыборной агитации кандидата в народные депутаты Андрея Аксенова. Рекламные материалы с надписью «28 марта добудем победу! ЗА № 1» оформлены с использованием символики политической партии «Порядок», которая выдвинула Аксенова. При этом в избирательном бюллетене как раз Аксенов указан под первым номером.



Кроме того, неснятую и скрытую агитацию на округе зафиксировали наблюдатели гражданской сети ОПОРА и сделали соответсвующие обращения в полицию.



Так, ко дню тишины, 27 марта, в Покровске на досках объявлений размещались агитационные плакаты формата А2 с точно такой надписью, указанной именем и фамилией кандидата Андрея Аксенова.

Агитация за Аксенова в «день тишины» 27 марта. Фото: ОПОРА

В Мирнограде и Покровске ко дню тишины соответствующие службы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления не успели снять агитационные плакаты с изображением и именем следующих кандидатов в народные депутаты: Андрея Аксенова («Порядок»), Надежды Масло («Оппозиционный блок»), Виктории Шиловой («Держава»), Валентина Рыбина («Партия Шария»), Юлии Кузьменко («Европейская солидарность»).



Плакаты висели на досках объявлений и в местах, которые не предусматриваются законом, как отведенные для размещения материалов предвыборной агитации (электрических столбах, заборах, автобусных остановках). В Покровске самые массовые случаи представителями ОПОРЫ были обнаружены по улице Европейской, ул. Маршала Москаленко, проспекте Мира, ул. Лихачева, в Мирнограде — ул. Центральная, ул. Соборная, микрорайоны Восточный и Западный, 40-й квартал.

Скрытая агитация на округе № 50. Фото: ОПОРА

Полиция Донетчины в «день тишины» 27 марта сообщала, что к ним поступило шесть сообщений относительно нарушений связанных с незаконной агитацией: три в Доброполье, два в Покровске и одно в Мирнограде.



Среди основных видов нарушений больше всего зафиксировано случаев агитации на билбордах и ситилайтах.



По данным нарушениям правоохранители составили два протокола — по статье 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, которые не содержат сведений об учреждении, осуществившем печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) и 2 протокола по статье 212-10 (нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных



По другим сообщениям проводится проверка.

В воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады. Избирательный процесс начался вовремя и проходит в штатном режиме.