За прошедшие сутки, 28 марта, в районе проведения было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под огнем оказались подразделения ОС в районе Талаковки, Водяного, Причепиловки, Пивденного и Широкино. Боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У



В направлении Луганского боевики осуществили дистанционное минирование позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



Из минометов 120-мм боевики обстреляли населенный пункт Водяное на Приазовье.



Боевых потерь среди украинских военных и гражданского населения нет.



О нарушениях уведомлены представители ОБСЕ.

С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, 27 июля, и по состоянию на 29 марта СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 13 598 нарушений, в том числе 4 736 взрывов, 1 638 пролетевших неопределенных боеприпасов, 167 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, не менее 6 994 очередей и выстрелов.





Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.