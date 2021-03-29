Результатом работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу на данный момент должно стать возвращение к полному режиму прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24».



Арестович подчеркнул, что пока о выходе из режима перемирия речь не идет.



«Сейчас главной задачей является вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неблагополучно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня — это договоренность, достигнутая в Нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный — по крайней мере три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеохватывающему (перемирию — ред.)», — сказал он.



Он сообщил, что о результатах работы ТКГ будет известно ко вторнику, 30 марта.

В результате провокаций боевиков 26 марта погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.