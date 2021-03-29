Андрей Аксенов

На одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду уверенно побеждает кандидат от партии «Порядок», мэр Доброполья Андрей Аксенов. Такие данные указаны на сайте Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 83% участковых протоколов.



Так, Аксенов набрал 65,3%. Далее идут кандидат от «Партии Шария» Валентин Рыбин с 13% и кандидатка от «Европейской солидарности» Юлия Кузьменко — 6,6%.



Ранее экзитпол показал победу Аксенова с таким же результатом.



Довыборы в Раду на округе № 50 состоялись 28 марта в условиях карантина и с низкой явкой — около 21%.

Промежуточные выборы были инициированы, потому что Руслан Требушкин сложил депутатские полномочия, избравшись мэром Покровска.



«Новости Донбасса» писали, что Аксенова связывают с олигархом Ринатом Ахметовым и местными элитами. Партия «Порядок» — новый политический проект, который входит в орбиту Ахметова. На партийном съезде выдвижение Аксенова поддержали внефракционные народные депутаты и бывшие топ-менеджеры Ахметова Муса Магомедов и Виктория Гриб, городские головы Покровска Руслан Требушкин и Мирнограда Александр Брыкалов.



С выборов на округе №50 снял свою кандидатуру выдвиженец партии ОПЗЖ и генпродюсер попавшего под санкции канала «112 Украина» Артем Марчевский, которого считали самым сильным оппонентом Аксенова.



На парламентских выборах 2020 года Аксенов проиграл Требушкину. Мэр Доброполья известен тем, что в 2018 году его объявляли в розыск за подделку документов и коррупцию, а сам он якобы скрывался в аннексированном Россией Крыму. Сам Аксенов утверждает, что лечил онкологию в Германии, а в Крым ездил на медицинскую консультацию. Также он отрицал наличие российского паспорта, указывая, что информация об этом не доказана.



До своего первого избрания мэром Доброполья в 2015 году Аксенов был головой поселка Новодонецкое, где 11 мая 2014 года прошел сепаратистский псевдореферендум. В то время Аксенов делал контроверсионные заявления, в частности, что «по воле громады может пойти и в Россию, и в Гондурас». Потом Аксенов объяснял эти слова тем, что их вырвали из контекста СМИ. Поддержку «референдума» он отрицает.