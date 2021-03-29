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Мендель: Организовать выборы в Донецке и Луганске пока невозможно

29 марта 2021, 11:15

Мендель: Организовать выборы в Донецке и Луганске пока невозможно

На неподконтрольных территориях Украины невозможно на данный момент провести свободные и демократические выборы, так как это не безопасно. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом».

«К сожалению, организовать процесс за линией соприкосновения Центральная избирательная комиссия пока не может. Не имеют возможности приехать и наблюдатели. Речь идёт о безопасности людей — как организаторов выборов, так и голосующих», — сказала она.

Она добавила, что гарантировать свободное волеизъявление в тех обстоятельствах, которые сложились на неподконтрольной части региона, сейчас, к сожалению, не получится.

«Отсюда — сложности с решением множества проблем жителей региона. Нет представителя — некому заниматься не всеми, но многими вопросами людей. Депутат, избранный по мажоритарной системе, регулярного проводит встречи с людьми, принимает запросы и письма, постоянно вникает в текущие вопросы жителей конкретного округа. Достаточно просто обратиться к своему депутату с просьбой достроить школу или помочь с поставками оборудования в больницу», — перечислила она.

При этом инициированный Украиной мирный план урегулирования ситуации на Донбассе предусматривает проведение выборов.

«Мирный план урегулирования конфликта, который инициировала украинская власть и предоставила на рассмотрение другим участникам Нормандских переговоров, предусматривает проведение свободных выборов. А с ними — и восстановление территорий, возвращение к обычной жизни без оружия, когда люди сами будут решать, кого хотят видеть своим представителем в парламенте», — акцентировала Мендель.

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