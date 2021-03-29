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«Мэра» Дебальцево будут судить за посягательство на территориальную целостность

29 марта 2021, 13:37

«Мэра» Дебальцево будут судить за посягательство на территориальную целостность

«Мэра» подконтрольного боевикам Дебальцево Донецкой области Игоря Захаревича будут заочно судить за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Прокуроры завершили специальное досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении Захаревича. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Следствие установило, что с июля 2019 года и по настоящее время глава оккупационной администрации Дебальцево вместе с другими членами группировки «ДНР» выдавал и обеспечивал выполнение приказов, в частности, в сфере обороны, относительно перерегистрации предприятий в ОРДЛО и взыскания средств в виде «налогов».

«Обвиняемый сейчас продолжает работать на оккупационную власть и пропагандирует идеи самостоятельности псевдореспублики и отделения Донетчины от Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре сообщали, что Захаревичу было также объявлено о подозрении в участии в террористической организации (ст. 258-3 УК).

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