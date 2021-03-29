Зеленский поднял вопрос разработки системы «паспортов вакцинации»

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки в Украине системы «паспортов вакцинации» по примеру стран Европейского Союза, США и Израиля.



«Эти «паспорта» уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем — то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», — цитирует главу государства его пресс-служба по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса.



Зеленский добавил, что «для сдерживания распространения коронавирусной болезни в Украине необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19».



По словам вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, «министерство здравоохранения и министерство цифровой трансформации следят за качеством данных в реестре вакцинированных, что позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо».

По данным на утро 29 марта в Украине первой дозой вакцины от коронавируса привиты 198 464 человека, вторую получил один гражданин.