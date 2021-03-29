На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 18, Рубежное — 5, Кормянский и Попаснянский районы — по 2, Сватовский и Станично-Луганский — по 1.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 17 027 случаях. Из них 14 843 человека выздоровели, 517 — умерли от осложнений.



За время распространения вируса в области заболели 634 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 566.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 37,3 (при пороговом 60).

За воскресенье, 28 марта, в Украине выявили 8 346 заболевших коронавирусом. При этом 2 875 человек выздоровели, а 178 умерли.