Россия приговорила пенсионерку из Крыма к 12 годам колонии за «госизмену»

В аннексированном Россией Крыму суд Севастополя признал виновной пенсионерку, обвиненную в сотрудничестве с управлением разведки Минобороны Украины.



Как сообщает пресс-слсужба суда, речь идет об уроженке города Бахчисарай 1955 года рождения. По данным источника «Интерфакса», женщину зовут Галина Павловна Довгополая.



По статье о «государственной измене» ей назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был вынесен 24 марта. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме.



«Гражданка Д. выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время — то есть, сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении суда.