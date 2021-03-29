В Луганской области менеджеры коммерческой структуры подозреваются в присвоении 5 млн гривен бюджетных средств, которые предусматривались на строительство детского дома и реконструкцию парка отдыха. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.



Деньги выделялись на строительство детского дома семейного типа в Белолуцке и реконструкцию парка отдыха в Рубежном. Тендер на проведение работ выиграла строительная компания, зарегистрированная в Киеве.



По данным СБУ, менеджмент компании систематически завышал стоимость строительных материалов в 1,5-2 раза. «Организаторы выводили деньги в тень из-за ряда фиктивных коммерческих структур», — говорится в сообщении.



По результатам проверки выяснилось, что во время выполнения только части запланированных работ компания присвоила почти 5 млн грн. Сейчас дальнейшее финансирование объектов заблокировано.



Правоохранители провели ряд обысков в помещениях и в офисных помещениях фигурантов в Киеве, Северодонецке и Рубежном. Во время следственных действий изъято более 2,2 млн гривен, незаконно полученных от сделки, финансовая документация, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.



Четырем руководителям и должностным лицам предприятия объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.