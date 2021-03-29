Скоростной поезд «Интерсити» № 732 Киев — Запорожье частично сошел с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».



Инцидент произошел у поселка Славгород в Днепропетровской области, обошлось без пострадавших.



По оперативной информации с рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах от конечной станции следования — «Запорожье».



Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В настоящее время «Укрзализныця» решает вопрос их доставки до станции назначения.



Также прорабатывается вопрос резервного состава поезда для обратного рейса.



«Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов.