Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет объявлен в розыск в рамках расследования уголовного производства о расхищении средств финучреждения. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП)



«Экс-глава правления ПриватБанка объявлен в розыск в рамках расследования», — сказали в САП.



В прокуратуре уточнили, он находится в розыске с 26 марта 2021 года.



23 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн гривен.



Речь шла об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Владимире Яценко и первой замглавы правления СК «Ингосстрах» (Днепр) Елене Бычихиной.



22 февраля в аэропорту Борисполь сотрудники НАБУ посадили самолет c топ-фигурантом дела ПриватБанка – Владимиром Яценко, который хотел бежать из Украины.



25 февраля Яценко вышел под залог в 52 млн гривен.