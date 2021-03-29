Министерство здравоохранения ожидает первую поставку от COVAX до 15 апреля. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сказал министр здравоохранения Максим Степанов.



«Это первая поставка в рамках COVAX, если быть точным, то 360 тысяч доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы ожидаем до 15 апреля. Это та информация, которую имеем от COVAX. ... Всего в сроки до 1 июня мы должны получить 1700000 доз вакцин в рамках COVAX », - сказал он.



Министр напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины от COVID-19.



По состоянию на 28 марта от COVID-19 вакцинировано 198 464 человека.



Минздрав планирует начать прививки второй дозой вакцины AstraZeneca в мае.