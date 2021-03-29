Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела о создании бывшим народным депутатом Украины Семеном Семенченко частной военной компании. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Задержан еще один подозреваемый — бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал"). В настоящее время суд избирает ему меру пресечения», — сказал собеседник агентства.

Фото: Facebook / Галина Однорог

Как сообщает интернет-издание «Ґрати», следственная судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова назначила Виногродскому круглосуточный домашний арест.



По версии следствия, в 2018 году Анатолий Виногродский участвовал в создании незаконного вооруженного формирования под видом охранного бизнеса и общественных организаций. В США зарегистрировали Donbass Battalion Corporation. В Украине создали юридическое лица «Донкорп Украина», которое имело лицензию МВД на охранную деятельность. Через эти организации набирали украинских граждан с опытом боевых действий, проводили военную подготовку на тренировочной базе в селе Сулы Киевской области, а также в Польше для работы по контрактам за границей. В качестве инвестора привлекли гражданина Казахстана, бизнесмена Сергея Борисенко. Следствие утверждает, что в составе ЧВК было 150 человек.



Анатолий Виногродский (позывной «Гал») — экс-боец добровольческого батальона «Донбасс», а также координатор экономической блокады Донбасса.



В конце ноября 2017 года, Виногродский был задержан по подозрению в совершении разбойного нападения на охранника частного аграрного предприятия на Кировоградщине. Правоохранители считают, что Виногродский вместе со своими людьми избили охранника кастетами и телескопическими палками и отобрали имущество на сумму более 650 тысяч гривен. Суд первой инстанции постановил тогда арестовать его на два месяца, но эта мера пресечения была отменена апелляционным судом.

Семена Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.



По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.