Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении двум гражданам Украины за нарушение законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, один из подозреваемых в апреле 2014 — феврале 2015 года, будучи охранником в тюрьме в Донецкой области на базе регионального Управления Службы безопасности Украины, совершал жестокое обращение над украинскими военнослужащими.



«Он регулярно избивал пленных, вызывая телесные повреждения, в том числе в виде переломов ребер. Целью пыток было получение показаний о якобы совершении преступлений "заключенными"», — говорится в сообщении.



Второй подозреваемый организовал в тюрьме группировки «ДНР», обустроенной на базе изоляторов временного содержания Снежнянского горотдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области, незаконное содержание военнослужащих Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.



«Военнопленные содержались в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях в помещениях с недостаточным количеством мест, без должного питания. Установлено, что в этих "тюрьмах ДНР" содержалось более 150 военнослужащих», — рассказали в Офисе генпрокурора.

Указанные действия являются нарушением ст.13, 17, 25, 29 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.



По данным правоохранителей, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей действовало более 160 мест незаконного содержания, в которых на протяжении 2014-2019 годов содержалось более 1 900 военнослужащих.