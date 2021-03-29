Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 175 заболевших коронавирусной болезнью. С начала пандемии подтверждено 57 998 случаев COVID-19: 47 103 человека выздоровели, 1250 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 29 новых случаев COVID-19. Всего этот диагноз лабораторно подтвержден в 17 027 случаях: 14 843 человека выздоровели, 517 — умерли.



Группировка «ЛНР» заявила об одном летальном случае. О новых заболевших не сообщается. Всего группировка признает 3664 случая COVID-19. Из них 3012 человек выздоровели, а 316 — умерли.



Политика



Москва согласовывает с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. В Кремле заявляют, что мероприятие не планируется в качестве встречи «нормандской четверки», однако тема Донбасса будет подниматься, в том числе. Кроме этого, Путин пока не планирует контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. В МИД Украины, в свою очередь, заявили, что сдвигов по мирному урегулированию возможно добиться только в полном, а не сокращенном составе Нормандии.



Законопроекты о политическом урегулировании конфликта на Донбассе будут выноситься на публичное обсуждение, заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин.



Права человека



Расследователи международной группы Bellingcat установили личности граждан России, причастных к пыткам в тайной тюрьме боевиков «Изоляция» в Донецке. Все трое родились в Донецкой области, но получили российское гражданство по упрощенной схеме в 2019 году.



Общество



«Мэра» подконтрольного боевикам Дебальцево Донецкой области Игоря Захаревича будут заочно судить за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



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