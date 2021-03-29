Канада вводит новые санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к оккупации Крыма. Об этом сообщает министерство иностранных дел Канады.



Власти Канады заявили, что с момента незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году правительство России постоянно нарушает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.



В заявлении говорится, что Россия серьезно нарушает права человека по отношению к жителям Крыма. Она создала свою армию на полуострове, расселила сотни тысяч граждан России на оккупированной территории и продолжает разрушать историческое наследие украинского и крымскотатарского народов.



В санкционный список включены Александр Ганов, генеральный директор Гранд Сервис Экспресс, и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании Стройгазмонтаж.



Санкции также введены против компаний Ленпромтранспроект, Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.



Санкции предполагают замораживание активов и запреты на ведение сделок для включенных в перечень лиц, запрещая лицам в Канаде и канадцам за пределами Канады иметь дело с какой-либо собственностью этих лиц или предоставлять финансовые или сопутствующие услуги.