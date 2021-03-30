Наблюдатели миссии ОБСЕ видели свежие повреждения школы и жилой квартиры в оккупированном Золотом-5 (Михайловка) Луганской области в результате огня из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



«26 марта в присутствии 4 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") наблюдатели видели пробоину (5–10 мм в диаметре) в остеклении выходящих на западо-северо-запад деревянных дверей на первом этаже функционирующей школы, расположенной на ул. Войкова, 3, в н. п. Золотое-5 (Михайловка)», — говорится в отчете.



Кроме этого, на бетонном покрытии перед этой дверью наблюдатели заметили пулю калибра 5,45 мм.



По оценке наблюдателей, повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия.



Персонал школы рассказал команде миссии, что вечером 25 марта в этом районе была стрельба.



В тот же день примерно в 240 м к западу от школы, в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома на ул. Войкова, 2, наблюдатели видели пробоину в окне кухни, а также несколько осколков стекла на подоконнике под этим окном.



По оценке миссии, повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия.



Хозяйка квартиры, рассказал наблюдателям, что вечером 25 марта она была дома, когда услышала звук бьющегося стекла, а позже в этот же вечер обнаружила повреждения окна в своей квартире.