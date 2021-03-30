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«ДНР» сообщила о шести новых смертях от ковида, «ЛНР» — об одной

30 марта 2021, 10:50

«ДНР» сообщила о шести новых смертях от ковида, «ЛНР» — об одной

За сутки так называемый минздрав группировки «ЛНР» зарегистрировал один летальный случай от коронавируса. 

Всего с начала пандемии формирование признало 3 664 случая заболевания коронавирусом. Из них с полным выздоровлением выписали 3 030 человек, 317 пациентов скончались.

За минувшие сутки, 29 марта, в отдельных районах Донецкой области выявили 253 заболевших коронавирусом. Кроме того, шесть ранее заболевши умерли. Такие данные приводит «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 28 950 заболевших COVID-19. Из них 21 044 человека выписаны, а 2 235 пациентов скончались от осложнений.

За сутки выявлено 83 случая пневмоний, на 40 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 69. Всего на лечении 960 пациентов с пневмониями, из них 484 на кислородной поддержке (+18 за сутки).

Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

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