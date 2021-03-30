СБУ проводит обыски у членов организации «Украинский выбор» Медведчука

СБУ проводит обыски у лиц, причастных к деятельности общественной организации «Украинский выбор», лидером которой является Виктор Медведчук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Следственные действия происходили в более 10 регионах страны. Изъятая доказательная база добавлена к материалам дела.



25 марта прошли обыски в офисах ОО «Украинский выбор — Право народа» в Киеве и Днепре.



Трем руководителям инициативных групп движения сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1. ст.111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2. ст. 110 УК Украины).



По информации правоохранителей, подозреваемые участвовали в организации и проведении «референдума» на территории Крымского полуострова, чем способствовали его дальнейшей оккупации Российской Федерацией.