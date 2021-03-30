Число случаев коронавируса на Луганщине превысило 17 тысяч

За прошедшие сутки, 29 марта, в Луганской области лабораторно подтверждено 220 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерла 64-летняя женщина из Новопсковского района. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Так, 69 новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, 26 в Беловодском районе, по 24 в Северодонецке и Марковском районе, 17 в Новопсковском районе, 16 в Старобельском, по 11 в Белокуракинском и Сватовском районах, девять в Новоайдарском районе, по пять в Попаснянском и Станично-Луганском районах, два в Меловском, одно в Троицком районе.



За все время исследований в области ковид лабораторно подтвержден у 17 247 человек. Из них выздоровели — 14917 (74 за последние сутки); лечатся — 1812, умерло 518 пациентов.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 36,9 (при пороговом 60).