На сегодня на подконтрольной группировке «ДНР» территории средняя стоимость страхового полиса составляет около 2 тысяч рублей (730 гривен). Стоимость полиса ОСАГО не будет изменяться в течение срока его действия, если после оформления договора будут увеличены тарифы.



Об этом говорится в сообщении страховой компании «Хатхор», которая является монополистом предоставления услуги автострахования в отдельных районах Донецкой области.



Как рассказали в компании, стоимость полиса ОСАГО определяется путем перемножения базовой ставки и поправочных коэффициентов, которые зависят от ряда факторов, таких как возраст водителя, его водительский стаж, объем двигателя автомобиля, условия эксплуатации, наличие льгот у страхователя.



При этом величину базовых ставок и коэффициентов устанавливает «орган страхового регулирования и надзора». У «ДНР» таким является «Центральный республиканский банк» (ЦРБ), который «постановлением» № 222 от 21 ноября 2019 года утвердил предельные размеры базовых ставок страховых тарифов, коэффициенты и порядок их применения.



Согласно «закону» об ОСАГО, срок действия установленных тарифов и коэффициентов не может быть менее одного года. «ЦРБ» не изменял предельных размеров базовых ставок и коэффициентов.



«Страховщик не вправе самостоятельно изменять предельные размеры базовых страховых тарифов и поправочных коэффициентов. Более того, всю его деятельность контролирует орган страхового регулирования и надзора, который руководствуется основными принципами обязательного страхования», — резюмировали в «Хатхоре».

«Хатхор» начал осуществлять свою деятельность с апреля 2020 года. Монопольное положение этой компании вызвало неудобства: ограниченное количество отделений страховой компании провоцировало очереди.



С 1 декабря 2020 года на подконтрольной «ДНР» территории начал действовать так называемый закон «об ОСАГО», который предусматривает штрафы за отсутствие страховки. Однако введение штрафов уже неоднократно откладывали.



С 11 марта 2021 года на подконтрольной «ДНР» территории вступили в силу изменения в «закон об ОСАГО». Так, штраф за управление автомобилем без страховки теперь составляет 500 рублей. При этом на практике «ГАИ» штрафовать пока не начало.



Обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО пока не требуется, его введение отложено до 1 января 2023 года.