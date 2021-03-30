В Верховном суде обжаловали указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями КС

В Кассационный административного суда в составе Верховного Суда 29 марта поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Владимира Зеленского об отмене указа экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.



Об этом сегодня сообщает пресс-служба Верховного суда.



Кроме того, вчера поступил иск об обжаловании указа Зеленского в части отмены указа Януковича о назначении Александра Касминина судьей Конституционного суда Украины.



Указано, что эти иски подали сами Тупицкий и Касминин.

27 марта Зеленский своим указом отменил указы Януковича 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.