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Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину

Обновлено
30 марта 2021, 14:05

Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину

Пятый президент, лидер фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что не считает зазорным жать руку президенту России Владимиру Путину, так как во время своего президентства обеспечил обороноспособность Украины.

Такое заявление он сделал 30 марта в Верховной Раде в ответ на слова депутата «Слуги народа» Максима Бужанского, который припомнил Порошенко отрывок «слитого» якобы разговора с Путиным, в котором тот сказал президенту РФ «Жму руку».

«Мы пять лет держали линию, не отводили войска и защищали каждого украинского воина», — подчеркнул Порошенко.

Он раскритиковал договоренности Трехсторонней контактной группы о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля 2021 года, указав, что с начала этого года на Донбассе погибли 26 украинский военных. 

«Мы должны объединиться, провести заседание СНБО, усилить оборону. И лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках там мира. Его там нет. И у нас виноват Путин, а не украинские военные», — резюмировал Порошенко.

Видео перепалки (фраза Порошенко на 2:23): 

По всей видимости, Порошенко имел в виду фразу президента Владимира Зеленского, который в феврале 2020 года заявил, что Путин понял его на саммите Нормандского формата по Донбассу: «Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну».

Отметим, что ОБСЕ и украинская сторона неоднократно отмечали, что договоренность о дополнительных мерах по прекращению огня снизила количество обстрелов и жертв среди военных и мирного населения на Донбассе. 

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