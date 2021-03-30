Верховная Рада Украины на заседании сегодня, 30 марта, приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта.



В тексте заявления, в частности, отмечаются факты нарастания агрессии РФ, увеличение числа обстрелов на Донбассе, из-за которых погибли украинские военные.



Депутаты акцентируют, что «новая волна эскалации российской вооруженной агрессии может привести к расширению масштабов конфликта и будет иметь разрушительные последствия для всей архитектуры безопасности на европейском континенте и усилит страдания гражданского населения, находящегося в зоне конфликта».



«Именно Российская Федерация пренебрегает своими обязательствами по Минским договоренностям и договоренностям в рамках Нормандского формата, в частности, блокировкой открытия КПВВ "Золотое" и "Счастье", блокировкой освобождения всех незаконно удерживаемых лиц в формате "всех - на - всех", блокировкой проведения разминирования, блокировкой допуска Международного Комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций в тюрьмы на временно оккупированных территориях, не соблюдается режим тишины со стороны РФ и ее оккупационных войск. Такие действия со стороны РФ срывают мирный процесс и являются подтверждением применения средств и методов ведения войны, запрещенных международным гуманитарным правом», – подчеркивают в Верховной Раде.



Украинский парламент призывает мировое сообщество, парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, продолжить и усилить международное политическое и экономическое давление на Россию с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.



Верховная Рада также призывает принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в том числе совершения вооруженными формированиями РФ военных преступлений и преступлений против человечности.