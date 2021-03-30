В Краматорске уже в пятницу могут быть закрыты рынки и прекращено движение общественного транспорта в часы пик из-за увеличения заболеваемости по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.



По словам начальника отдела здравоохранения Андрея Петриченко, 969 случаев коронавируса зафиксирован в Краматорске на прошлой неделе. Показатель заболеваемости составил 138,4 случаев в сутки, на предыдущей неделе — 113,9.



По состоянию на утро вторника свободных коек в ковидному отделении — 64.



Городской голова Александр Гончаренко отметил, что если такая ситуация с уровнем заболеваемости будет сохраняться и в дальнейшем, а перевозчики городских маршрутов и владельцы рынков не будут придерживаться строгих противоэпидемических требований, то в Краматорске уже в пятницу может быть принято решение об остановке транспортного движения в часы пик и работу всех городских рынков.