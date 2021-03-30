Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил к восьми годам экс-военнослужащую, которая передавала данные представителям боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.



Согласно данным следствия, в марте - июне 2015 года военнослужащая одной из воинских частей, расположенных на территории Донецкой области, собирала данные о вооружении, личном составе и персональные данные военнослужащих Национальной гвардии Украины.



«В дальнейшем через собственный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» она передавала информацию представителю незаконного вооруженного формирования России», - говорится в сообщении.



Обвинительный приговор 44-летней жительнице Мариуполя вынесен по факту содействия деятельности оккупационным вооруженным формированиям (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).