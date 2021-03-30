В Украине возобновят закупку бэби-боксов через Prozorro

В Украине возобновят закупку бэби-боксов через систему Prozorro. В Верховной Раде поддержали о втором чтении предусматривающий это законопроект № 5064.



В документе прописана его стоимость в размере трех прожиточных минимумов на момент проведения аукциона и дальнейшее определение конечной цены в результате аукциона.



Кроме этого, законопроект определяет органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату госпомощи в связи с беременностью и родами.