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В Украине возобновят закупку бэби-боксов через Prozorro

30 марта 2021, 15:40

В Украине возобновят закупку бэби-боксов через Prozorro

В Украине возобновят закупку бэби-боксов через систему Prozorro. В Верховной Раде поддержали о втором чтении предусматривающий это законопроект № 5064.

В документе прописана его стоимость в размере трех прожиточных минимумов на момент проведения аукциона и дальнейшее определение конечной цены в результате аукциона.

Кроме этого, законопроект определяет органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату госпомощи в связи с беременностью и родами.

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